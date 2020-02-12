Вологодский ветеран ВОВ отметил вековой юбилей

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:33:19+03:00

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Ветеран Великой Отечественной войны Василий Чудов сегодня отметил столетие. Он родился 12 февраля 1920 года в деревне Нагорново Березниковского сельсовета Кубено-Озерского района. На срочную службу в Карелии поступил в мае 1941. Войну встретил рядовым стрелкового батальона, а в июле 1942 получил тяжелое ранение в левую руку.

Василий Иванович рассказал, что когда его рота попала в окружение финнов, страха не было - некогда там бояться. Противника прижала артиллерия и им удалось вырваться. В послевоенное время Василий Чудов стал работать трактористом в колхозе «Нефёдовский», был бригадиром-новатором, передовиком производства. Потом решил стать столяром. Его наградили орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».

Глава Вологодского района вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и памятный подарок - наручные часы от ЗакСобрания Вологодской области. Дочь ветерана рассказала, что часы были его давней мечтой.

ИСТОЧНИК KP.RU