Губернатору показали, как сваривают газопровод на Кириллов

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:23:59+03:00

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Губернатор Вологодской области побывал на строительстве газопровода Кириллов – Белозерск – Липин Бор – Вытегра. Проект предполагает 400 км трубы, проходящей через всю область и выходящую к Карелии. Будут построены 4 газораспределительные станции. На крупнейший инфраструктурный проект потратят 22 миллиарда рублей, а прослужит он как минимум 30 лет.

Сейчас рабочие занимаются первым этапом газификации. На строительно-монтажных работах задействовано 400 специалистов и более 180 единиц техники. Смены по 12 часов, отдых - в бытовках. В Белозерске "голубое топливо" должно появится в 2021 году, в Кириллов планируют успеть к отопительному сезону (40% работы завершено). Уже принимаются заявки.

Пресс-служба правительства области рассказала о тонкостях работы: на расчищенном лесном участке в траншее ведется сварка и изоляция труб газопровода диаметром 530 мм, их укладка и засыпка. Линейная часть трубы варится механизированной сваркой в три слоя в оборудованных палатках. Облицовочный шов зачищается и качество проверяется мобильной лабораторией. Обычно производительность - 300 метров в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU