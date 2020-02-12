В центре Вологды отключили тепло

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:16:30+03:00

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В Вологде отключили тепло 74 домам сегодня, 12 февраля. «Территориальная генерирующая компания № 2» сообщила о неисправности запорной арматуры в Тк-42-2Ц. На участке ТК-21Ц до ТК-42-6Ц отопление не будет поступать с 11:30 до 0:00.

Список отключенных жилых домов: Герцена, 45, 49, 61, 65; Зосимовская, 57, 59, 63, 69; Козленская, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 64б, 65, 65а, 67, 69, 70, 74, 76, 78, Первомайская, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 12, 13; Пречистенская наб., 58, 58а, 60, 64,6 4а; Предтеченская, 3, Пирогова, 12, 14; Советский пр., 21, 31, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 66, 68.

ИСТОЧНИК KP.RU