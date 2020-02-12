В Бабаево заметили белых лосей

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:05:06+03:00

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В тимошинских лесах Бабаевского района местному жителю удалось заснять лосей-альбииносов. Информацию опубликовало издание "Наша Вологда", которое смогло связаться с автором снимка - вологжанином Сергеем Власовым.

Однако, не все уверены в достоверности снимка. Много скептиков сомневается в месте и времени съемки, а также подозревают использование графических редакторов. Автор настаивает, что сделал фото в Бабаевском районе.

У древних финно-угорских народов белые лоси были тотемными животными. В Скандинавии и Канаде запрещено убивать белых зверей. Не все считают, что белые лоси получили свой цвет в результате мутации (у них просто нет пигмента меланина). Многие уверены, что это отдельный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU