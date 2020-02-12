2020-02-12T15:52:56+03:00
Общество

На Вологодчине девятиклассники проходят собеседование по русскому

12 февраля 12 тысяч школьников девятых классов пытаются получить зачет для допуска к ГИА
Евдокия САХАРОВА
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По всей Вологодской области сегодня, 12 февраля, девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку. 12 416 школьников попробуют выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ, монолог на тему и диалог с экзаменатором. Получившие зачет допускаются к государственной итоговой аттестации. Все собеседование длится 15-30 минут.

Экзамен проходит в той же школе, где школьник обучается. Для 11 человек по состоянию здоровья собеседование проведут на дому. На зачете присутствуют общественные наблюдатели и ведется аудиозапись.

В прошлом году лишь 16 человек не смогли пройти собеседование. В этом году результаты придут через 5 дней. Несдавшим проведут повторные собеседования 11 марта и 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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