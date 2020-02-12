Под Череповцом автобус с детьми сбил трех собак
ЧП произошло сегодня утром в поселке Тоншалово. Школьный автобус с детьми на большой скорости врезался в трех собак. Одна погибла на месте, другая в ветклинике от перелома позвоночника, третья убежала. Водитель после ДТП оттащил собак на обочину и уехал.
Об ужасах сообщили очевидцы в группе «Череповецкий район. Live». Пока неизвестно, превышал ли водитель скорость в это утро (может он мог безопасно затормозить и спасти собак), сами ли внезапно кинулись животные под колеса или водитель газанул и напугал их. Стало известно, что ранее на работника поступали жалобы о нарушении им скоростного режима.
При таком ДТП необходимо дождаться сотрудников ГИБДД, чего водитель не сделал. С другой стороны, дети могли опоздать в школу.
ИСТОЧНИК KP.RU