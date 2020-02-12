2020-02-12T14:56:47+03:00
Происшествия

Череповецкий предприниматель стрелял в охранника кафе

Боевой пистолет дал осечку
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце ведется расследование о покушении на убийство охранника заведения. 7 февраля технический директор частной компании решился на месть: сотрудник охраны ранее вывел его из кафе на улице Краснодонцев из-за неадекватного состояния. По версии следствия, 54-летний мужчина в 2-3 часа ночи пришел выяснять отношения. Он направил пистолет в сторону 24-летнего охранника и нажал на спусковой курок.

Выстрела не прогремело «из-за непредвиденной подозреваемым неисправности». Нападавшего задержали.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов".

Пистолет оказался марки ТТ польского производства, а патрон калибра 7,62 мм к нарезному боевому (ручному стрелковому) огнестрельному оружию.

Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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