Все школы Череповца закроют на карантин с 14 февраля
В Череповце закрывают все школы на карантин с 14 февраля. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Вадим Германов.
Количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличивается с каждым днем. Только в понедельник были выведены на больничный 2255 человек, из них 1667 - дети. На карантин уже закрыты 84 класса.
Кроме дистанционного обучения для школьников, вводится ограничение на посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий, учреждений дополнительного образования, кружков и секций.
Карантин продлится как минимум до 20 февраля. Решение о продлении будет приниматься на следующем заседании комиссии 20 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU