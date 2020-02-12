2020-02-12T11:37:21+03:00
Общество

Все школы Череповца закроют на карантин с 14 февраля

Он продлится как минимум до 20 февраля
Иван Чухнин
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В Череповце закрывают все школы на карантин с 14 февраля. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Вадим Германов.

Количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличивается с каждым днем. Только в понедельник были выведены на больничный 2255 человек, из них 1667 - дети. На карантин уже закрыты 84 класса.

Кроме дистанционного обучения для школьников, вводится ограничение на посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий, учреждений дополнительного образования, кружков и секций.

Карантин продлится как минимум до 20 февраля. Решение о продлении будет приниматься на следующем заседании комиссии 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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