Коллегия присяжных вынесла вердикт убийцам Степы Кукина

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:30:17+03:00

Однако, по их мнению, опекун имеет право на снисхождение

Изменить размер текста: A A

В Вологде в областном суде присяжные вынесли вердикт по делу о гибели 6-летнего Степы Кукина. Супруги Юлии и Евгения Блохины, взяв под опеку маленького родственники, систематически избивали его. В результате ребенок попал в больницу и умер. Коллегия присяжных сочла, что оба виновны, но мужчина заслуживает снисхождения.

По заключению присяжных, 10 августа 2018 года пьяная Блохина избила ребенка, в том числе и подручными предметами, ребенок впал в кому. Знакомая Блохиных, оказавшаяся у них дома и увидевшая, в каком состоянии находится ребенок, вызвала бригаду скорой помощи. Степана увезли в больницу, где он скончался, не приходя в сознание

Блохина уговорила несовершеннолетнюю дочь взять вину на себя.

.Следствие смогло опровергнуть эту версию. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ее супругу инкриминированы такие преступления как совершение умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, истязание, оставление в опасности.

Вологодский областной суд готовится к вынесению приговора на основании вердикта присяжных заседателей.

ИСТОЧНИК KP.RU