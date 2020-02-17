В реке Шексна спасатели ищут тело пропавшего череповчанина

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:58:40+03:00

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В Череповце до сих пор ведутся поиски пропавшего Якова Марьянова 32 лет. Молодой человек 19 января ушел из дома в Череповце на Набережной 37. Он собирался ехать в Вологду. Уже почти месяц от него нет вестей.

Спасатели и волонтерские отряды несколько дней обследовали акваторию Шексны на катере на воздушной подушке, прочесывали лесополосу.

Мужчина не найден. Его рост 175, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, носит очки. Был одет в темно-синюю куртку и джинсы, коричневые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU