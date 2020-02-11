60-летняя вологжанка пошла в магазин и исчезла
О женщине ничего не известно с 6 февраля
Ольга Акиндиновна СогринаФото: ПСО "Ты не один"
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Ольга Согрина 60 лет 6 февраля ушла из дома на улице Маяковского, 27 в магазин и не вернулась. Родственники и волонтеры ищут пропавшую.
Приметы Ольги: рост 158 см, коротки русые с сединой волосы, среднее телосложение, зеленые глаза. Была одета в черные брюки, ботинки, пуховик с белой молнией и капюшоном. При себе имела сумку и документы.
Имеющих сведения о пропавшей просят сообщить в полицию по номеру 102 или волонтерам ПСО «Ты не один» 8 (911) 505-68-98.
ИСТОЧНИК KP.RU