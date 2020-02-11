В Вологде пропала 17-летняя девушка

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:39:44+03:00

Фото: ПСО "Ты не один"

- Фото: ПСО "Ты не один"

31 января она вышла из кафе и ее больше не видели

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В областной столице без вести пропала несовершеннолетняя девушка. Елена Богданова в полдень 31 января вышла из кафе на улице Зосимовской 47, ее местонахождение не известно до сих пор.

Девушка выглядит на 18-20 лет, ее рост 168, русые длинные волосы, худенькая. Одета в темно-синие джинсы, желто-коричневые ботинки, голубую кофту с капюшоном и красную куртку, с собой был мобильный.

Заметивших пропавшую просят сообщить в полицию по номеру 102 или волонтерам ПСО «Ты не один» 8 (911) 505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU