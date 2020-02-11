В Вологде начальник областного УВМД примет у себя желающих

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:17:34+03:00

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В Вологде начальник областного Управления МВД России Виктор Пестерев готов принять граждан лично. Прием пройдет среду, 12 февраля. Генерал-майор будет ожидать посетителей с 16.25 до 17.25 на улице Новгородской, 23 в Центре по работе с населением.

Необходимо взять с собой паспорт. Телефон для справок и предварительной записи: 8 (817-2) 76-31-08 с 8 до 12.30 и с 13.30 до 17 часов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU