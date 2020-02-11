2020-02-11T16:54:12+03:00
Спорт

В Вологде пройдет киберспортивный турнир

Соревнования «Good Game, Bro» запланированы 16 февраля в рамках проекта «Дыхание улиц»
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице пройдут киберспортивные соревнования по нескольким дисциплинам на платформе PlayStation. Турнир «Good Game, Bro» организован в рамках ежегодного проекта «Дыхание улиц». Битвы на приставках пройдут 16 февраля. Заявлены игры «FIFA 20», «Mortal Kombat 11», «UFC 3».

В 2019 году проводился подобный турнир, поучаствовать пришло 120 человек. В этот раз количество мест не ограничено, приглашаются все желающие. Участие бесплатное, ограничений по возрасту нет.

Жюри определит трех победителей, которым торжественно вручат кубки, дипломы и сертификаты до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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