2020-02-11T16:33:29+03:00
Экономика

Северсталь предоставит металл для нового моста в Череповце

ЧМК поставит металлопрокат подрядчику КурганСтальМост
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце для строительства нового Архангельского моста сталь предоставит Череповецкий металлургический комбинат (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). «Северсталь» подписала соглашение с ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» на поставку 9,2 тысячи горячекатаного листа.

Генеральный дректор компании «Северсталь» прокомментировал: «Участие в данном проекте особенно ответственно для нас, поскольку в строительстве такого, стратегически важного для нашего города объекта будет применен металлопрокат ЧерМК. Это гордость для наших сотрудников».

Ранее, ЧМК и несколько других предприятий, теперь входящих в «Северсталь», принимали участие в строительстве Октябрьского моста в Череповце в 1981 году (первый в России вантовый мост).

ИСТОЧНИК KP.RU

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