Шестеро "китайцев" находятся в вологодских больницах

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:19:54+03:00

Еще 17 вернувшихся с Востока находятся под наблюдением врачей

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В вологодские больницы помещены китайцы. Информация об этом попала в СМИ. Корреспондент GorodVo выяснил - соответствует ли она действительности.

Как прокомментировала пресс-секретарь департамента здравоохранения Вологодской области Анна Чхетиани, на сегодня госпитализировано шесть человек. Это жители области, они прибыли из-за границы, пять человек из Китая, а один – из Таиланда.

Они размещены в боксах вологодской областной инфекционной больницы и областной клинической больнице № 2 - она находится в Череповце. Все пациенты прошли обследование на коронавирус, но у всех диагноз - ОРВИ, они находятся под наблюдением врачей. Состояние больных удовлетворительное.

Как сообщила Анна Чхетиани, 17 жителей региона, вернувшиеся из Китая, находятся на амбулаторном наблюдении врачей. Все они здоровы.

- В области не зарегистрировано случаев коронавируса. Меры приняты в рамках регионального плана организационных профилактических мероприятий по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции, - сообщила Анна Чхетиани.

ИСТОЧНИК KP.RU