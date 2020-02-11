Вологжан приглашают поучаствовать в международном экопроекте
Проект поощряет разработки в области формирования экологической культуры населения
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Вологжан призывают принять участие в экологическом конкурсе. Фонд имени В.И. Вернадского объявил о старте Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».
Мероприятие проходит с 2012 года. До 31 марта 2020 года можно подать заявку со своими разработками и идеями, имеющими практическое применение в области формирования экологической культуры населения. Подведение итогов назначено на конец мая, награждение победителей - на День эколога, 5 июня.
Подробности на сайте проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU