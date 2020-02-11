Вологжан приглашают поучаствовать в международном экопроекте

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:11:00+03:00

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Вологжан призывают принять участие в экологическом конкурсе. Фонд имени В.И. Вернадского объявил о старте Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».

Мероприятие проходит с 2012 года. До 31 марта 2020 года можно подать заявку со своими разработками и идеями, имеющими практическое применение в области формирования экологической культуры населения. Подведение итогов назначено на конец мая, награждение победителей - на День эколога, 5 июня.

Подробности на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU