2020-02-11T15:18:14+03:00
Общество

На Вологодчине 600 мамам помогут пройти повышение квалификации

Неработающим женщинам с маленькими детьми помогут переобучиться или повысить квалификацию
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области в рамках нацпроекта Демография посодействуют в обучении молодых мам. Планируется, что 600 женщинам позволят пройти переобучение и повышение квалификации по образовательным сертификатам для различных профессий, сообщила пресс-служба правительства области.

Программа работает для двух категорий мам: те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также для неработающих, воспитывающих детей дошкольного возраста, при обращении в службы занятости населения.

Женщинам второй категории предусмотрена выплата стипендии в минимальном размере оплаты труда в месяц с применением районного коэффициента. В Вологде и районах - это почти 14 тысяч рублей, для Череповца – более 15 тысяч.

Кроме того, региональным проектом запланирован ряд мер по повышению доступности дошкольного образования для детей до трех лет: это и строительство новых детсадов, и содействие развитию частных садиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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