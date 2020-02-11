В Вологде для школьников открыли две биологические лаборатории

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:25:03+03:00

Один биологический класс расположился в Вологде, другой в Молочном

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В Вологде открыли два биокласса для взаимодействия молодых ученых и школьников на базе Вологодского научного центра РАН. В лаборатории биоэкономики теперь появилась возможность изучать сельское хозяйство и биотехнологии, сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области. Один класс располагается в областной столице, другой в поселке молочное.

Организаторы заявили, что на оборудование кабинетов они потратили более 3 миллионов рублей. На данный момент программу дополнительного образования в новых классах уже начали осваивать ребята из школ Вологды и Огарково. Они приобретут навыки работы на специальном оборудовании, познакомятся с методиками проведения биологических исследований, смогут реализовать собственные научные и учебные проекты, связанные с внедрением биотехнологий в сельскохозяйственное производство.

По мнению правительства области, это в будущем поспособствует росту экономики и устойчивому развитию региона, поможет подготовке высококвалифицированных кадров и их удержанию в регионе.

Вологодский научный центр РАН уже 15 лет взращивает научные кадры: 56 исследователей защитили кандидатские, 6 – докторские.

ИСТОЧНИК KP.RU