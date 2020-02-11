Молодой вологжанин сбежал из детдома

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:05:25+03:00

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В Вологде воспитанник детдома сбежал из своего социального учреждения. Жилин Константин Алексеевич 1 февраля пошел в школу, а после уроков домой не вернулся. По телефону он сообщил, что возвращаться не собирается, просил его не искать. Мобильный отключил.

Сейчас местонахождение Кости неизвестно. Сотрудники Следственного комитета и УМВД уже подключились к поискам 15-летнего беглеца.

Нам сообщили приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, тёмные удлинённые волосы, карие глаза. Одет был в чёрный пуховик, брюки «джокеры» чёрного цвета, кроссовки чёрно-зелёного цвета с белой подошвой. Шапки у него не было. На спине чёрный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите об этом в следственный отдел по городу Вологда областного СУ СК России или в ближайший отдел полиции (тел. «02»).

ИСТОЧНИК KP.RU