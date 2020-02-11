В Вологде пострадавший в ДТП ищет справедливости

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:39:31+03:00

ДТП легковушки с грузовиком МАН произошло 9 февраля около 6 вечера на Пошехонском шоссе у дома №60

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В областной столице ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал младенец. ЧП произошло в минувшее воскресенье на Пошехонском шоссе около 6 вечера. По словам сотрудников ГИБДД, водитель «Шевроле Авео» не учел дорожные условия и допустил занос, попав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком «МАН».

В аварии пострадал младенец 2019 года рождения, он ехал на заднем сидении легковушки в удерживающем устройстве. Травмировался водитель «Шевроле» и его 27-летняя пассажирка.

Однако водитель "Шевроле" заявил, что на встречку его вынесло из-за ямы на обочине. На следующий день колдобины уже не было, ее засыпали. Очевидцев ДТП просят писать в личные сообщения Анатолию.

ИСТОЧНИК KP.RU