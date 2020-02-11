Дефицит кадров в школах собираются решить трудоустройством студентов

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:22:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Госдумы рассмотрели инициативу преподавателя из Череповца Виктории Смирновой. Она высказала свое предложение лично президенту Владимиру Путину на встрече в Череповце.

Как сообщала "Комсомолка", в начале февраля в Череповец приезжал Владимир Путин. Учительница школы №41 Виктория Смирнова озвучила президенту предложение: чтобы решить дефицит кадров в школах, необходимо разрешить студентам 4 и 5 курса педвузов трудоустраиваться.

Педагоги со всей страны поддержали эту инициативу.

Предложение дошло до депутатов Госудумы России в самые короткие сроки. Они уже рассмотрели инициативу череповчанки. Законопроект, по словам руководителя Минпросвещения Сергея Кравцова, уже подготовлен ко второму чтению.

Как сообщают устюженские СМИ, молодой педагог родилась в Устюженском районе. В 2016 году Виктория окончила институт педагогики и психологии ЧГУ по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». Виктория не смогла найти работу в Устюжне, живёт и работает в Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU