Дефицит кадров в школах собираются решить трудоустройством студентов
Депутаты Госдумы рассмотрели инициативу преподавателя из Череповца Виктории Смирновой. Она высказала свое предложение лично президенту Владимиру Путину на встрече в Череповце.
Как сообщала "Комсомолка", в начале февраля в Череповец приезжал Владимир Путин. Учительница школы №41 Виктория Смирнова озвучила президенту предложение: чтобы решить дефицит кадров в школах, необходимо разрешить студентам 4 и 5 курса педвузов трудоустраиваться.
Педагоги со всей страны поддержали эту инициативу.
Предложение дошло до депутатов Госудумы России в самые короткие сроки. Они уже рассмотрели инициативу череповчанки. Законопроект, по словам руководителя Минпросвещения Сергея Кравцова, уже подготовлен ко второму чтению.
Как сообщают устюженские СМИ, молодой педагог родилась в Устюженском районе. В 2016 году Виктория окончила институт педагогики и психологии ЧГУ по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». Виктория не смогла найти работу в Устюжне, живёт и работает в Череповце.
ИСТОЧНИК KP.RU