2020-02-11T13:22:15+03:00
Общество

Дефицит кадров в школах собираются решить трудоустройством студентов

Предложение молодой учительницы из Череповца поддержали коллеги и депутаты
Иван Чухнин
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Депутаты Госдумы рассмотрели инициативу преподавателя из Череповца Виктории Смирновой. Она высказала свое предложение лично президенту Владимиру Путину на встрече в Череповце.

Как сообщала "Комсомолка", в начале февраля в Череповец приезжал Владимир Путин. Учительница школы №41 Виктория Смирнова озвучила президенту предложение: чтобы решить дефицит кадров в школах, необходимо разрешить студентам 4 и 5 курса педвузов трудоустраиваться.

Педагоги со всей страны поддержали эту инициативу.

Предложение дошло до депутатов Госудумы России в самые короткие сроки. Они уже рассмотрели инициативу череповчанки. Законопроект, по словам руководителя Минпросвещения Сергея Кравцова, уже подготовлен ко второму чтению.

Как сообщают устюженские СМИ, молодой педагог родилась в Устюженском районе. В 2016 году Виктория окончила институт педагогики и психологии ЧГУ по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». Виктория не смогла найти работу в Устюжне, живёт и работает в Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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