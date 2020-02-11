40-летний гастрабайтер в Соколе изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:56:57+03:00

Иностранец отправился в колонию на 8 лет. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Его посадили на 8 лет

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40-летний гастрабайтер, приехавший из одной из бывших республик СССР работать в Сокол, попал под суд. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

ЧП случилось в октябре 2019 года. Неизвестный напал на 15-летнюю школьницу прямо на улице Сокола.

Подозреваемого вскоре установили во время проверки проживающих в городе гастробайтеров. Его арестовали.

Суд приговорил приезжего к 8 годам лишения свободы, он отправлен в колонию строгого режима.

Ему назначена выплата компенсации морального вреда - 400 тысяч рублей , сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU