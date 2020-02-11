40-летний гастрабайтер в Соколе изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
40-летний гастрабайтер, приехавший из одной из бывших республик СССР работать в Сокол, попал под суд. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней.
ЧП случилось в октябре 2019 года. Неизвестный напал на 15-летнюю школьницу прямо на улице Сокола.
Подозреваемого вскоре установили во время проверки проживающих в городе гастробайтеров. Его арестовали.
Суд приговорил приезжего к 8 годам лишения свободы, он отправлен в колонию строгого режима.
Ему назначена выплата компенсации морального вреда - 400 тысяч рублей , сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU