В Вологодской области вводят карантин по гриппу и ОРВИ

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:45:32+03:00

Карантин в регионе введен с 10 февраля.

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Из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Вологодской области с 10 февраля ввели карантин.

Как сообщает Роспотребенадзор, подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется во всех возрастных группах. Самые быстрые темпы роста - в Вологде Череповце. Всего в этих городах за прошлую нелелю на дистанционное обучение переведены учащиеся 80 классов.

Уровень заболеваемости подошел к эпидпорогу.

Главам муниципальных образований и департаменту здравоохранения поручено усилить меры профилактики заболеваемости и ограничить число массовых мероприятий на время действия карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU