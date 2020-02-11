2020-02-11T11:45:32+03:00
Общество

В Вологодской области вводят карантин по гриппу и ОРВИ

Иван Чухнин
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Карантин в регионе введен с 10 февраля.Карантин в регионе введен с 10 февраля.
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Из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Вологодской области с 10 февраля ввели карантин.

Как сообщает Роспотребенадзор, подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется во всех возрастных группах. Самые быстрые темпы роста - в Вологде Череповце. Всего в этих городах за прошлую нелелю на дистанционное обучение переведены учащиеся 80 классов.

Уровень заболеваемости подошел к эпидпорогу.

Главам муниципальных образований и департаменту здравоохранения поручено усилить меры профилактики заболеваемости и ограничить число массовых мероприятий на время действия карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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