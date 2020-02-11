В Вологодской области вводят карантин по гриппу и ОРВИ
Из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Вологодской области с 10 февраля ввели карантин.
Как сообщает Роспотребенадзор, подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется во всех возрастных группах. Самые быстрые темпы роста - в Вологде Череповце. Всего в этих городах за прошлую нелелю на дистанционное обучение переведены учащиеся 80 классов.
Уровень заболеваемости подошел к эпидпорогу.
Главам муниципальных образований и департаменту здравоохранения поручено усилить меры профилактики заболеваемости и ограничить число массовых мероприятий на время действия карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU