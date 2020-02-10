2020-02-10T18:08:26+03:00
Происшествия

В Череповце судят банду серийных автоворов

Подозреваемые могли совершить около дюжины краж
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов поймали банду автоворов. Следствие предполагает, что они причастны к 12 кражам, в основном они забирали чужие аккумуляторы, но не брезговали и сабвуферами и магнитолами.

Оперативники задержали молодых людей 24, 22 и 18 лет. Предположительно, что преступления группа совершала с середины января по начало февраля 2020 года. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.

АКБ они сразу продавали, а магнитолу и сабвуфер полицейские обнаружили в квартире одного из молодых людей. Возбуждены уголовные дела статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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