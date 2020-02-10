10 Февр. 2020 2020-02-10T17:51:26+03:00

19-летнему парню не понравилось, что у торгового центра его задел плечом подросток

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Пьяный 19-летний житель Череповца напал с ножом на 16-летнего подростка у торгового центра вечером 3 августа прошлого года. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По версии следствия, молодому человеку не понравилось, что, проходя, его задел плечом 16-летний череповчанин. Тогда он спровоцировал конфликт и из хулиганских побуждений нанес не менее четырех колотых ран в грудь - для этого он догнал жертву, схватил его "за грудки". Складной нож у него был с собой в кармане куртки.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Череповчанин показал, как резал ножом подростка.Следственный отдел Череповца завершил расследование уголовного дела по факту нападения на подростка. Подозреваемый нанес клинком ножа потерпевшему не менее четырех ударов по телу, причиняя колото-резаные раны на передней и задней поверхности грудной клетки

ИСТОЧНИК KP.RU