В Вологодском районе пройдут ярмарки натуральных продуктов

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:19:24+03:00

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Более дюжины ярмарок выходного дня запланировано на 2020 год в Вологодском районе. В ближайшие выходные 15 февраля в Майском пройдет первая из них - она носит название «Готовимся к праздникам».

На торговой площадке представят исключительно вологодские натуральные продукты: свежая и копчёная рыба, фермерские сыры, мясо и колбасы, мед, сладости, выпечка и многое другое. Кроме того, местные ремесленники представят сувениры собственного изготовления.

1 марта пройдет ярмарка «Широкая масленица», а 28 марта - ярмарка рукоделия «Арт базар». Весной дачники смогут прикупить материалы для посадок и сельхозпродукцию по приемлемым ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU