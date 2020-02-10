2020-02-10T17:04:08+03:00
Общество

Вологжанка выиграла миллион в лото

Жительница Вологодской области победила в 1321 тираже "Русского лото"
Евдокия САХАРОВА
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Вологжанка выиграла миллион рублей в 1321-м тираже «Русского лото». Виктория М. из Вологодской области не смотрела передачу, просто проверила результаты на сайте.

Виктория рассказала, что очень хотела выиграть. Ее муж говорил: "Мысли материальны." "А когда увидела сумму своего выигрыша, растерялась. Вот так сама убедилась в силе визуализации желаний», - говорит победительница.

Первым делом девушка хочет избавится от финансовых обязательств. По информации с сайта лотереи, у Виктории есть хобби - это съемка роликов, видеомонтаж и создание обзоров бытовой техники. Основное время она посвящает двум детям.

Напомним, что в самом принципе лотерей заложена крайне низкая вероятность выигрыша. Можно уходить в минус до конца жизни, так что не стоит рассматривать покупку билетика как способ получить легкие деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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