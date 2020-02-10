2020-02-10T16:17:58+03:00
Происшествия

В Вологодской области ввели карантин

Губернатор сообщил об особом положении в регионе
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области с 10 февраля введен карантин по гриппу и ОРВИ. Олег Кувшинников сообщил об этом в соцсети и призвал каждого заботиться о здоровье своем и любимых. На данный момент наблюдается резкий рост заболеваемости.

С начала февраля на дистанционное обучение перевели 32 школы Вологды и Череповца. Вологодская область на пути к эпидемпорогу. Массовые мероприятия в регионе ограничены, ведется активная пропаганда профилактических мер борьбы с простудными заболеваниями.

Медицинские организации переведены на особый режим работы, часы приема в поликлиниках продлены до 19:30 – 20:00 (при наличии пациентов). Дежурные проведут приемы в выходные и праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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