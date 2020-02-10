11 февраля прямой эфир "ПоОкаем в сети" с губернатором Вологодчины

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:08:34+03:00

Трансляция состоится в социальной сети ВКонтакте, там можно и задать вопросы Губернатору

Изменить размер текста: A A

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ответит на вопросы вологжан в прямом эфире. Встреча состоится 11 февраля в 18:30. Эфир передачи «ПоОКаем в сети» будет транслироваться в социальной сети ВКонтакте в группе Вологодская область.

Организаторы просят задавать вопросы в одном из постов. Самые активные вологжане уже спросили про строительство неэкологичного ЦБК, варварское кронирование деревьев, про проблемы с оплатой вывоза мусора, отсутствие у картинной галереи хранилища, т.к здание отдано РПЦ, вопросы о звании "Ветеран труда", и даже "доходят ли обращения, поданные через сайт, до губернатора".

ИСТОЧНИК KP.RU