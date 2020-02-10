2020-02-10T15:05:55+03:00
Происшествия

Вологжанин издевался над телефонными мошенниками

Житель Вашкинского района получил несколько звонков от аферистов, но на их речи не повелся - лишь заморочил злоумышленникам голову
Евдокия САХАРОВА
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В Вашкинском районе местный житель ничего не перевел телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина рассказал, что ему поступил звонок якобы из банка. Собеседница объяснила, что готова новая кредитная карта, но необходимо назвать некоторые данные. Бдительный житель Вашек сразу ответил, что ему ничего не нужно и бросил трубку.

Через пару часов звонок раздался снова - "служба безопасности банка" сообщила, что с его карты пытаются снять 72 тысячи рублей, поэтому наличность необходимо срочно перевести на электронный кошелек. Далее на его мобильный номер должен придти код. Вологжанин понял, что звонить "из банка" могут только аферисты, нацелившиеся на его деньги, поэтому сам обратился в свою финансовую организацию для блокировки карты.

Потом хитрый мужчина и вовсе решил поиздеваться над злоумышленниками и называл выдуманные коды якобы из смсок. Числа естественно не подходили, да и карта уже была заблокирована бдительным гражданином. Мошенники долго не понимали что происходит и пытались разобраться в проблеме.

В конце концов, вашкинец обратился в полицию с заявлением о попытке мошенничества. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведутся разыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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