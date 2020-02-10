2020-02-10T14:15:04+03:00
Происшествия

В Кадуе мужчина спас младшеклассника, провалившегося под лёд

ЧП произошло в минувшую субботу в 2 часа дня вблизи от центральной районной больницы
Евдокия САХАРОВА
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В Кадуе житель Череповца спас восьмилетнего мальчика от неминуемой смерти.

Инцидент произошел в выходной 8 февраля в 2 часа дня. Дети играли на реке у крутого склона за центральной районной больницей. 25-летний череповчанин Антон Купцов тоже отдыхал там с семьей и друзьями, жарили шашлыки. Вдруг в сторонке он заметил плачущего ребенка, который просил о помощи. Взрослых рядом было мало. Оказалось, что восьмилетний мальчик провалился под лед, но ему удалось выпрыгнуть из проруби на адреналине. На улице было -15 и одежда мальчика моментально замерзла и стала неподъемной. Сам он идти уже не мог.

Мужчина кинулся к ребенку по хрустящему под его весом тонкому льду. Ему удалось втащить пострадавшего по склону наверх, потом с другом они отнесли его в ближайшую больницу. Врачи раздели мальчика, укутали и обогрели. Спаситель рассказал, что главное "чтобы родители своих детей без присмотра не оставляли, у меня своих двое".

Состояние мальчика опасений не вызывает, его уже передали родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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