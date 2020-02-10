Вологодчина поставила рекорд по изготовлению масла: 9 тысяч тонн

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:49:42+03:00

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Вологодчина добилась максимальных за 26 лет результатов по производству сливочного масла - 9 тысяч тонн за год. Росстат сообщил, что более половины от выпущенного в Северо-Западном ФО в 2019 году, произведено именно в Вологодской области.

На Вологодчине производится 3,5% общего объема продукта по стране. В прошлом году количество выпущенного в регионе было на 20,4% больше, чем в 2018.

Положительная динамика в ведущей отрасли региона отмечается ежегодно. Это связано с модернизацией молокоперерабатывающей промышленности и внедрением передовых технологий. Сейчас реализуется еще два крупных инвестиционных проекта.

Две трети произведенного в Вологодской области сливочного масла вывозится за её пределы и реализуется через федеральные торговые сети, сообщила пресс-служба правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU