2020-02-10T13:49:42+03:00
Экономика

Вологодчина поставила рекорд по изготовлению масла: 9 тысяч тонн

Росстат подвели итоги 2019 года для молочной отрасли региона
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Вологодчина добилась максимальных за 26 лет результатов по производству сливочного масла - 9 тысяч тонн за год. Росстат сообщил, что более половины от выпущенного в Северо-Западном ФО в 2019 году, произведено именно в Вологодской области.

На Вологодчине производится 3,5% общего объема продукта по стране. В прошлом году количество выпущенного в регионе было на 20,4% больше, чем в 2018.

Положительная динамика в ведущей отрасли региона отмечается ежегодно. Это связано с модернизацией молокоперерабатывающей промышленности и внедрением передовых технологий. Сейчас реализуется еще два крупных инвестиционных проекта.

Две трети произведенного в Вологодской области сливочного масла вывозится за её пределы и реализуется через федеральные торговые сети, сообщила пресс-служба правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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