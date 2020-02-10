Вологжане начали получать паспорта болельщика UEFA 2020

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:04:29+03:00

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Вологжане получат 87 паспортов болельщика Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 (FAN ID): 43 в Вологде и 44 в Череповце. В крупных городах выдача в отделениях почты России началась еще с начала января.

Для получения паспорта болельщика, необходимо оформить заявку на сайте www.fan-id.ru. Почтовое отправление хранится в течение 30 дней, его можно отслеживать на сайте почты России. При получении необходимо предъявить документ, который был указан при оформлении заявки.

FAN ID - это небольшой ламинированный бланк с данными владельца. Он оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать – с 30 мая по 13 июля.

Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это первый чемпионат Европы, который организуют на 12 стадионах 12 городов 11 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU