В Череповце прошел фестиваль ледяных скульптур

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:15:56+03:00

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В городе металлургов прошел фестиваль ледяных скульптур "Великих лет живая память", который впервые стартовал еще в 2014. В этом году соревнования приурочили к празднованию 75-й годовщины Победы. С 6 по 9 февраля на площади Молодежи Череповца 15 команд боролись за звание лучших.

Победителем стала команда с работой "Источник жизни" - художники отразили тему блокадного Ленинграда, сценку, где девочка везет воду из Невы на саночках. Команда состояла из двух череповчан и жителя Абаканово. Другие участники изображали и победный вальс, и подвиги героев, и журавлей, как символ погибших воинов, и даже Вечный огонь. Победители рассказали, что при выборе темы их особенно задели фотографии блокадного Ленинграда: полуживые жители тащат на санках тела умерших, дрова, воду.

В конкурсе ледяных скульптур мастера попробовали себя впервые, до этого они работали только с деревом. В качестве инструментов выбрали электропилы, бензопилы, стамески и несколько специфических вещиц для работы со льдом.

В соревновании попробовали свои силы мастера из Череповца, Вологды, Тотьмы, Тарногского Городка, Москвы, Ижевска, Костромы и Архангельска. Победители и призеры фестиваля получили сертификаты на суммы от 10 до 80 тысяч рублей, все участники - сувениры, билеты на хоккей и в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU