Вологодский хакер пожертвовал деньги на благотворительность
В Вологде молодой парень взламывал чужие почтовые аккаунты и продавал пароли от них в интернете. В отношении 21-летнего вологжанина возбудили дело об использовании вредоносных программ для несанкционированного копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.
Хакер более года занимался незаконной деятельностью, но выручил, по данным полиции, лишь 50 тысяч рублей. Вологжанин «вину в указанном преступлении признал, загладил причиненный вред в виде благотворительного пожертвования в дом ребенка».
Суд принял решение закрыть уголовное дело и назначить злоумышленнику штраф в 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU