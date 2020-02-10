Вологодский хакер пожертвовал деньги на благотворительность

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:43:08+03:00

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В Вологде молодой парень взламывал чужие почтовые аккаунты и продавал пароли от них в интернете. В отношении 21-летнего вологжанина возбудили дело об использовании вредоносных программ для несанкционированного копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Хакер более года занимался незаконной деятельностью, но выручил, по данным полиции, лишь 50 тысяч рублей. Вологжанин «вину в указанном преступлении признал, загладил причиненный вред в виде благотворительного пожертвования в дом ребенка».

Суд принял решение закрыть уголовное дело и назначить злоумышленнику штраф в 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU