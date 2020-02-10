В Вологду привезли мощи всемирно известного хирурга

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:47:42+03:00

Ковчег с частичкой мощей будет находиться в храме Святителя Николая на Глинках

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В областную столицу 9 февраля прибыла православная святыня - ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского. Она будет находиться в храме Святителя Николая на Глинках (улица Предтеченская, 74) до 1 марта.

Лука Войно-Ясенецкий - советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель, доктор богословия и лауреат Сталинской премии первой степени. Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет.

Как пишет сайт вологодской митрополии, воспоминание одного из великих святителей будет проводиться ежедневно до 1 марта в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU