В Вологду привезли мощи всемирно известного хирурга
В областную столицу 9 февраля прибыла православная святыня - ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского. Она будет находиться в храме Святителя Николая на Глинках (улица Предтеченская, 74) до 1 марта.
Лука Войно-Ясенецкий - советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель, доктор богословия и лауреат Сталинской премии первой степени. Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет.
Как пишет сайт вологодской митрополии, воспоминание одного из великих святителей будет проводиться ежедневно до 1 марта в полдень.
ИСТОЧНИК KP.RU