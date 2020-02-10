Под Сямжей столкнулись грузовики
ЧП произошло на трассе Москва – Архангельск
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Сямженском районе на трассе столкнулись два большегруза.
ЧП произошло 9 февраля в 12:20 на 607-м километре автодороги Москва – Архангельск. Один из водителей серьезно пострадал. Областное УМВД сообщило, что вероятно, 44-летний водитель фуры ДАФ выехал на встречную полосу, где ехал большегруз Питербилт под управлением 42-летнего водителя. Произошло столкновение.
Водителя ДАФ госпитализировали в Сямженскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU