Водитель мусоровоза насмерть задавил 61-летнего череповчанина
ЧП произошло около полудня на улице Металлургов
-Фото: Областной УГИБДД
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В Череповце мусоровоз КамАЗ, при выезде из двора дома, сбил насмерть 61-летнего пешехода.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье в 12:30 дня. 41-летний водитель выруливал из двора дома №30 по улице Металлургов. Там и наехал на пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.
На данный момент устанавливается степень виновности обоих участников ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU