Водитель мусоровоза насмерть задавил 61-летнего череповчанина

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:12:00+03:00

ЧП произошло около полудня на улице Металлургов

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В Череповце мусоровоз КамАЗ, при выезде из двора дома, сбил насмерть 61-летнего пешехода.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в 12:30 дня. 41-летний водитель выруливал из двора дома №30 по улице Металлургов. Там и наехал на пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На данный момент устанавливается степень виновности обоих участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU