В Череповце теперь можно купаться в проруби
Зимние купания открыли у лыжной базы на Лесопильной, 1
-Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:
В Череповце официально открыли сезон зимних купаний. Теперь в проруби у лыжной базы на Лесопильной, 1 можно заниматься моржеванием. В здании лыжной базы оборудованы теплые раздевалки.
Посещение платное, но можно приобрести абонемент. Глубина в проруби в пределах полутора метров. Спасательная служба ежедневно замеряет толщину льда. Ежедневно в будние дни приходят окунуться в прорубь два десятка человек. Много пожилых моржей, но приходит и молодежь.
Купания проходят ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU