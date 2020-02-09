В Череповце теперь можно купаться в проруби

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:38:36+03:00

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В Череповце официально открыли сезон зимних купаний. Теперь в проруби у лыжной базы на Лесопильной, 1 можно заниматься моржеванием. В здании лыжной базы оборудованы теплые раздевалки.

Посещение платное, но можно приобрести абонемент. Глубина в проруби в пределах полутора метров. Спасательная служба ежедневно замеряет толщину льда. Ежедневно в будние дни приходят окунуться в прорубь два десятка человек. Много пожилых моржей, но приходит и молодежь.

Купания проходят ежедневно с 10 утра до 8 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU