2020-02-09T11:30:53+03:00
Происшествия

В Шексне сгорел гараж вместе с автомобилем

Тушить приехало 11 пожарных и 4 машины
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В поселке Шексна 8 февраля произошел серьезный пожар. На улице Нагорной, у дома №15 загорелся частный одноэтажный гараж. ЧП произошло в 5 часов вечера. Пожарным удалось прибыть на место через 5 минут, а чтобы локализовать возгорание понадобилось еще 10.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Повреждена внутренняя отдела, сгорел находящийся внутри автомобиль ВАЗ-2106. Причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем со стороны хозяина строения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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