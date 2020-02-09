В Шексне сгорел гараж вместе с автомобилем
Тушить приехало 11 пожарных и 4 машины
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В поселке Шексна 8 февраля произошел серьезный пожар. На улице Нагорной, у дома №15 загорелся частный одноэтажный гараж. ЧП произошло в 5 часов вечера. Пожарным удалось прибыть на место через 5 минут, а чтобы локализовать возгорание понадобилось еще 10.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Повреждена внутренняя отдела, сгорел находящийся внутри автомобиль ВАЗ-2106. Причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем со стороны хозяина строения.
ИСТОЧНИК KP.RU