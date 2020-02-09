В Шексне сгорел гараж вместе с автомобилем

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:30:53+03:00

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В поселке Шексна 8 февраля произошел серьезный пожар. На улице Нагорной, у дома №15 загорелся частный одноэтажный гараж. ЧП произошло в 5 часов вечера. Пожарным удалось прибыть на место через 5 минут, а чтобы локализовать возгорание понадобилось еще 10.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Повреждена внутренняя отдела, сгорел находящийся внутри автомобиль ВАЗ-2106. Причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем со стороны хозяина строения.

ИСТОЧНИК KP.RU