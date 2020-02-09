В Вологде проходит бесплатная выставка лоскутного шитья и росписи

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:22:16+03:00

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В областной столице фонд "Земля Вологодская" решил познакомить местных жителей и гостей города с произведениями текстильного творчества и народной росписи. Выставка «Лоскутное шитье и народная роспись» работает до 15 апреля с 10:00 до 17:00 в выставочном зале Фонда поддержки гражданских инициатив (г. Вологда, Советский пр., 35-А). Выходные – воскресенье, понедельник. Вход свободный.

Более 30 мастериц участвовало в создании пэтчворк изделий. По словам посетителей выставки, создается ощущение, что вы побывали в уютном деревенском домике, где абсолютно все создано руками хранительниц семейного очага. В экспозиции есть и картины, вытканные из жаккардовых нитей, и живопись в технике батик. К проекту приложили руку как начинающие мастера, так и уже с десятками лет опыта.

Кстати, на сайте Культуры в Вологодской области можно посмотреть афишу проводимых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU