2020-02-09T10:44:12+03:00
Происшествия

18-летняя череповчанка торговала голубым метом

В Череповце задержали молодую девушку и ее 21-летнего подельника. Их подозревают в распространении наркотиков в особо крупном размере
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В городе металлургов арестованы 18-летняя череповчанка и ее 21-летний подельник. По версии следствия, они перевозили крупные партии наркотиков из других регионов и продавали через тайники местным жителям.

При личном досмотре у девушки обнаружили пакет с метамфетамином голубого цвета, как в известном сериале "Во все тяжкие". Пресс-служба УМВД по Череповцу сообщила, что масса наркотика составила 22 грамма. В доме ее коллеги нашли еще запрещенных веществ на 240 граммов.

На молодых людей возбудили уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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