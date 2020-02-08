Заключенные рассказали о пытках в Шексне

8 Февр. 2020 2020-02-08T23:24:51+03:00

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На Вологодчине заключенные пожаловались на регулярные пытки со стороны ФСИН. Показания дали осужденные в колонии №12 Шексны. Национальная общественная организация «За права человека» сообщила об изуверствах на своем сайте. Адвокат Игорь Парфенов пообщался лично с 2 пострадавшими. Его клиенты рассказали, что помимо избиений, один из осужденных, гражданин Азербайджана, не выходит из ШИЗО уже три года и ему не дают мыться в бане.

На сайте УФСИН по Вологодской области опровергли слова заключенных. Правозащитники же заявили, что доведут информацию до членов Совета по правам человека при президенте.

По словам общественной организации, особо жестокому обращению в вологодской колонии подвергаются мусульмане. Около сорока человек, в том числе представители чеченской и дагестанской диаспор, в ответ на пытки объявили голодовку.

Ранее Европейский суд по правам человека присудил компенсацию 11 пострадавшим от рук силовиков в России, один из них отбывал наказание в исправительной колонии № 5 по Вологодской области в Белозерском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU