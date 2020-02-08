2020-02-08T22:04:44+03:00
Спорт

Вологжане массово соревновались в лыжном спорте

В Вологодской области прошли общероссийские соревнования "Лыжня России"
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Вологодчина отметила субботний день участием в общероссийской акции "Лыжня России 2020". Во всех районах области вологжане встали на лыжи. В Вологде мероприятие проходило на стадионе Локомотив и в поселке Майский. В самом городе в пробеге поучаствовали 4 тысячи человек, в районе - 1,5. Череповец оценил посещаемость соревнований в 6 тысяч - он стал основной площадкой региона, лыжни подготовили в Зашекснинском, Заягорбском и Северном районах (там дистанцию бежали даже руководители силовых структур города). В России такая массовая гонка организована уже в 38 раз.

Глава Вологодского района поделился собственным результатом забега у себя на страничке ВКонтакте: "Бежал символические 2020 метров, занял почетное третье место". Мэр Вологды тоже присоединился к соревнованиям: "Стартовал вместе с гостями из 98 воздушно-десантной дивизии города Иваново. В год 75-летия Победы и в честь 90-летия ВДВ они совершают марш-бросок по городам России."

ИСТОЧНИК KP.RU

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