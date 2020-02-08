На Вологодчине закрывают 11 зоологических заказников

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:03:42+03:00

Благодаря работе заказников, в Вологодской области самые высокие показатели по Северо-Западу и одни из самых высоких в стране по популяции лосей, медведей и бобров

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В Вологодской области закроют 11 из 13 заказников к 2025 году, сообщает Ранпресс. Охраняемые территории перейдут в статус общедоступных охотугодий, там будет разрешена хозяйственная деятельность (строительство и заготовка леса). Останется два «бессрочных» заказника: «Бабушкинский» и «Нижне –Кубенский» в Харовском районе.

Начальник департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Олег Кислицын рассказал, что на смену заказникам придут зоны охраны охотничьих ресурсов. При сокращении популяции животных на такие территории доступ охотникам будет закрыт.

Сейчас площадь охранных зон в регионе составляет 424 300 гектаров. Они были очерчены в 90-х годах прошлого века. По словам заместителя губернатора Михаила Глазкова, обычный срок таких заказников – 10 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU