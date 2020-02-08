Смертельное лобовое столкновение произошло на М-8 под Грязовцем
Иномарка врезалась в грузовик на встречной полосе
-Фото: Областной УГИБДД
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На трассе Москва-Архангельск произошла смертельная авария. ДТП случилось в четверг вечером на территории Грязовецкого района. УМВД по Вологодской области сообщило, что все случилось около 20:50 на 409 км дороги М-8 Москва-Архангельск. 41-летний водитель автомобиля «Субару» вылетел на встречку при обгоне, где врезался лоб в лоб в грузовик «Рено» с полуприцепом.
Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, пассажирку госпитализировали. О травмах 39-летнего водителя фуры информации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU