Череповчанина унесла в Черное море штормовая волна
ЧП случилось 6 февраля. Череповчанин находился на пляже в Алуште в районе санатория «Морской уголок».
Бушевал шторм. Мужчина не был внимательным и в один момент его смыло в море штормовой волной.
Затем на гребне волны его вынесло к причалу, он сумел лихорадочно ухватиться за трубу.
Дальше ему оставалось лишь крепко за нее держаться- выбраться самостоятельно было просто нереально. Его знакомые вызвали спасателей, те - медиков.
Купальщика в ледяном море доставили на берег, где до прибытия медработников спасатели предоставили термоодеяло и теплое питье.
Как комментирует министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, 6 февраля на море наблюдался шторм до 6 баллов. Несмотря на предупреждения о том, что высокие волны полностью накрывают пирсы и причалы, люди продолжают выходить на них, рискуя не только собственной жизнью, но и жизнями тех, кто отправится на помощь пострадавшему, сообщает Крымское информационное агентство.
ИСТОЧНИК KP.RU