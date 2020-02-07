Череповчанина унесла в Черное море штормовая волна

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:37:57+03:00

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ЧП случилось 6 февраля. Череповчанин находился на пляже в Алуште в районе санатория «Морской уголок».

Бушевал шторм. Мужчина не был внимательным и в один момент его смыло в море штормовой волной.

Затем на гребне волны его вынесло к причалу, он сумел лихорадочно ухватиться за трубу.

Дальше ему оставалось лишь крепко за нее держаться- выбраться самостоятельно было просто нереально. Его знакомые вызвали спасателей, те - медиков.

Купальщика в ледяном море доставили на берег, где до прибытия медработников спасатели предоставили термоодеяло и теплое питье.

Как комментирует министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, 6 февраля на море наблюдался шторм до 6 баллов. Несмотря на предупреждения о том, что высокие волны полностью накрывают пирсы и причалы, люди продолжают выходить на них, рискуя не только собственной жизнью, но и жизнями тех, кто отправится на помощь пострадавшему, сообщает Крымское информационное агентство.

ИСТОЧНИК KP.RU