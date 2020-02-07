В Вологде каждую неделю будут показывать фильмы о войне

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:13:23+03:00

Проект «Навстречу Победе» стартует 10 февраля в Вологодской областной научной библиотеке на М. Ульяновой, 7 в зале №6

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В Вологде каждую неделю будут показывать по одному классическому военному фильму. Встречи состоятся в Вологодской областной научной библиотеке в зале №6 на М. Ульяновой, 7. Проект «Навстречу Победе» стартует 10 февраля с кинофильмом «Баллада о солдате» (режиссер Григорий Чухрай, 1959) и будет проходить каждый понедельник в 14:00. Все желающие смогут посмотреть художественные фильмы о Великой Отечественной войне.

В программу показов включили: «Летят журавли»(режиссер Михаил Калатозов, 1957), «А зори здесь тихие»(режиссер Станислав Ростоцкий, 1972), «Иваново детство» (режиссер Андрей Тарковский, 1962), «Торпедоносцы»(режиссер Семен Аранович, 1983), «Судьба человека» (режиссер Сергей Бондарчук, 1959), «Молодая гвардия» (режиссер Сергей Герасимов, 1948), «Хроника пикирующего бомбардировщика» (режиссер Наум Бирман, 1967), «Женя, Женечка и «катюша» (режиссер Владимир Мотыль, 1967) и др.

С информацией о сеансах можно ознакомиться на сайте библиотеки booksite.ru. Вход бесплатный, 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU