2020-02-07T17:50:22+03:00
Здоровье

В медучреждениях Череповца ввели карантин

Ограничение на посещение больниц и поликлиник связали с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Вологде карантин вводить не собираются.
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце ввели карантин в учреждениях здравоохранения. Областное управление Роспотребнадзора выписала предписание, оно связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 5 февраля карантин уже принят в медсанчасти «Северсталь». Там запрещены посещения пациентов, в роддоме отменили партнерские роды и занятия «Школы будущей мамы».

Срок ограничений пока неизвестен. Карантин введен в стационаре областной детской больницы № 2 на улице Командарма Белова, 40. В поликлиниках пока масочный режим для медперсонала и посетителей, регулярные проветривания и разграничение потоков пациентов.

С 10 февраля ограничительные мероприятия начнут действовать в областной клинической больнице № 2 на улице Данилова,15 и в городском роддоме.

В Вологде подобные ограничения вводить пока не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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